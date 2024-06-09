Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي كبير: إطلاق سراح أربعة رهائن لا يغير الوضع الراهن بشأن صفقة التبادل والضغط على حماس

Lebanon 24
09-06-2024 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: نقطة الخلاف بشأن صفقة التبادل لا تزال قضية إنهاء الحرب
lebanon 24
09/06/2024 15:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة بايدن: لا شك لدينا في أن الصفقة بشأن التهدئة وتبادل الرهائن سيتم تأويلها من قبل إسرائيل وحماس لكننا نعرف نصها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/06/2024 15:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع: الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/06/2024 15:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار دون إعادة كل الرهائن وتدمير قدرات حماس (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2024 15:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:43 | 2024-06-09
07:10 | 2024-06-09
06:36 | 2024-06-09
06:36 | 2024-06-09
06:18 | 2024-06-09
05:21 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24