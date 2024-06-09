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الخارجية العُمانية: استمرار ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة بحق الفلسطينيين هي انتهاك للمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني

Lebanon 24
09-06-2024 | 02:45
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