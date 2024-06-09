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الراعي: لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك فمقدمة الدستور تنصّ على أنّ لا شرعية لأيّ سلطة تناقض العيش المشترك

Lebanon 24
09-06-2024 | 03:56
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