الراعي: لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك فمقدمة الدستور تنصّ على أنّ لا شرعية لأيّ سلطة تناقض العيش المشترك

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