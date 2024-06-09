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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة

Lebanon 24
09-06-2024 | 04:32
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