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وزارة الصحة في غزة: نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات قطاع غزة
Lebanon 24
09-06-2024
|
04:55
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