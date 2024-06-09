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"إسرائيل هيوم" عن قائد الجبهة الداخلية: لم نؤمن الحماية لبلدات الغلاف في 7 تشرين الاول وهناك أزمة ثقة كبيرة في الجيش

Lebanon 24
09-06-2024 | 04:59
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