Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: يجب الضغط لوقف إطلاق النار في غزة لأنّها نواة التوتّر والمخاطر في البحر الأحمر

Lebanon 24
09-06-2024 | 06:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الهولندية: أشيد بالخطة التي قدمها الرئيس الأميركي بايدن لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن وتوصيل المساعدات (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2024 15:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الاقتراح الأميركي بشأن غزة يوفر خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة
lebanon 24
09/06/2024 15:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: الكارثة الإنسانية في غزة كبيرة ويجب التوصل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2024 15:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي لمناقشة خطورة الأوضاع في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/06/2024 15:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:43 | 2024-06-09
07:10 | 2024-06-09
06:36 | 2024-06-09
06:18 | 2024-06-09
05:21 | 2024-06-09
05:05 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24