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إسماعيل هنية: لا تراجع عن تزامن صفقة التبادل مع وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
09-06-2024 | 09:13
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