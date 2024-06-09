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بايدن: ناقشت مع ماكرون استخدام الأرصدة الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وتوصلنا إلى اتفاق بشأن ذلك
Lebanon 24
09-06-2024
|
10:22
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