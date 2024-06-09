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"لبنان 24": العدو يفجر "درون مفخخة" فوق طريق "بركة النقار" في مزارع شبعا قرب موقع للجيش

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:31
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