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"حماس" لأهالي المحتجزين الإسرائيليين: مقابل إنقاذ 4 أسرى قتل جيشكم 3 آخرين في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأميركية

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:39
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