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نتنياهو خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: ملتزمون بالقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين

Lebanon 24
09-06-2024 | 11:22
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