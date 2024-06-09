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فرنجية: خلاف المسيحيين أو إختلافهم هو حول كيف سيحقّق كلّ فريق مسلّمات القضية، القضية هي في خيارات لها علاقة وبمصلحة المسيحيين وبمصحلة اللبنانيين

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:16
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