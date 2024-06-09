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فرنجية: التسوية تعني أن يختار كل أفضل الأسماء شرط ان لا تكون على حجم أحد بل على حجم البلد، وان لا يكون هناك "ڤيتو" على اي شخص لنبني بلدا يكون الجميع فيه منسجمين
Lebanon 24
09-06-2024
|
12:21
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