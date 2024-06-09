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فرنجية: المطروح اليوم خياران سياسيان فإما الذهاب الى الحوار والتوافق على سلة متكاملة تحفظ حقوق الجميع وإما جلسة انتخاب

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:26
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