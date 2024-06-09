سليمان فرنجية: أن نكون مسيحيين وموارنة بلبنان يعني أن نؤمن بالتنوّع وبالرأي الآخر وحقّ الإختلاف ولا نكون أبداً طائفة الرأي الواحد والموقف الواحد

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