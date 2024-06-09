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مستشار الأمن القومي الأميركي: أفضل طريق لإعادة جميع المحتجزين وحماية المدنيين الفلسطينيين هو إنهاء الحرب

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:35
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