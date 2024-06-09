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الجيش الإسرائيلي يؤكد أن المحتجزين الـ4 الذين تم إطلاق سراحهم من النصيرات في غزة كانوا محتجزين في منزل شخص يدعى عبدالله الجمل وعائلته

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:56
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