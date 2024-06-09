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أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا: حان الوقت لتشكيل ائتلاف صهيوني

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:11
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