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واس: العاهل السعودي يُصدر أمرًا باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة استثنائيا

Lebanon 24
09-06-2024 | 15:37
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