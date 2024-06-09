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جيش العدو الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت منصة صواريخ في الطيري أطلقت منها قذائف باتجاه بلدات إسرائيلية

Lebanon 24
09-06-2024 | 16:11
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