Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن توزع مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية بمجلس الأمن بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
09-06-2024 | 17:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر دبلوماسي ل"الجزيرة": الولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يرحب بمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
10/06/2024 09:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار ورفض عملية عسكرية في رفح (الحدث)
lebanon 24
10/06/2024 09:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الاقتراح الأميركي بشأن غزة يوفر خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة
lebanon 24
10/06/2024 09:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: واشنطن تسعى لدعم مجلس الأمن لمقترح إنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
10/06/2024 09:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:39 | 2024-06-10
01:35 | 2024-06-10
01:16 | 2024-06-10
01:15 | 2024-06-10
01:15 | 2024-06-10
00:47 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24