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مشروع القرار الأميركي يرحب باستعداد أميركا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات
Lebanon 24
09-06-2024
|
18:00
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