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استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة برقة شمالي غرب جنين

Lebanon 24
09-06-2024 | 19:13
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