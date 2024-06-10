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إعلام فلسطيني: شهيدان برصاص قوات إسرائيلية في طولكرم وطوباس بالضفة الغربية

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:16
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