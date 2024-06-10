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الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي

Lebanon 24
10-06-2024 | 02:10
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