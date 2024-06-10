البطريرك الراعي خلال افتتاح سينودس الأساقفة الكاثوليك: لبنان من دون رئيس منذ سنة ونصف السنة وكأنّ شيئاً لم يكُن فما أبعاد الفراغ المُراد والجنوب اللبناني في حالة حرب باردة؟

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