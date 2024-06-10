27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يونهاب: كوريا الشمالية تتجه لنصب مكبرات صوت على الحدود لبث دعاية ضد سيول
Lebanon 24
10-06-2024
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيول: كوريا الشمالية أسقطت مواد "دعائية" عبر الحدود
Lebanon 24
سيول: كوريا الشمالية أسقطت مواد "دعائية" عبر الحدود
10/06/2024 13:32:48
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على وضع "خطير للغاية".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول
Lebanon 24
ردا على وضع "خطير للغاية".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر سيول
10/06/2024 13:32:48
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش كوريا الجنوبية يستأنف أنشطته العسكرية على طول خط ترسيم الحدود مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
جيش كوريا الجنوبية يستأنف أنشطته العسكرية على طول خط ترسيم الحدود مع كوريا الشمالية
10/06/2024 13:32:48
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تسقط أمام كوريا الشمالية
Lebanon 24
سوريا تسقط أمام كوريا الشمالية
10/06/2024 13:32:48
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:45 | 2024-06-10
10/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!
13:20 | 2024-06-09
09/06/2024 01:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
Lebanon 24
معطيات إستخباراتية.. هكذا ساعدت أميركا إسرائيل في تحرير "رهائن غزة"
08:00 | 2024-06-09
09/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
00:50 | 2024-06-10
10/06/2024 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:31 | 2024-06-10
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس (الجزيرة)
06:22 | 2024-06-10
هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: الإدارة الأميركية تؤكد أنها تعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين
05:57 | 2024-06-10
باسيل: أنا لا أحمل مبادرة إنما هدفنا هو أن نسعى ونعمل مع الجميع كي نؤمن انتخاب رئيس للجمهورية
05:56 | 2024-06-10
باسيل: الخيار الأساسي الذي نسعى إليه هو الوصول إلى التفاهم والتوافق
05:55 | 2024-06-10
باسيل: لا يمكننا انتخاب رئيس من دون تفاهم على رئيس توافقي ولهذا طرحت فكرة التشاور أو التحاور بين اللبنانيين
05:53 | 2024-06-10
باسيل: يجب عدم ربط الرئاسة بالجنوب وغزة ومن ينتظر التسوية فإن هذا الانتظار هو غير عقلاني ومحسوب
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 13:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24