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قناة 12 الاسرائيلية: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنة المنارة

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:12
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