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وزير المالية الإسرائيلي مخاطبًا عائلات الرهائن: لسنا مستعدين للانتحار جماعيًّا من أجل إطلاق سراح المختطفين

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:40
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