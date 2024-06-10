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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:58
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