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باسيل: يجب عدم ربط الرئاسة بالجنوب وغزة ومن ينتظر التسوية فإن هذا الانتظار هو غير عقلاني ومحسوب

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:53
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