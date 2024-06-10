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مسؤول حكومي إسرائيلي: تصريحات قادتنا كانت واضحة بأن التصعيد قد يكون وشيكا في لبنان (رويترز)

Lebanon 24
10-06-2024 | 07:29
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