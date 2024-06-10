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كتائب القسام: أوقعنا قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح

Lebanon 24
10-06-2024 | 08:00
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