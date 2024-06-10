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الجيش الإسرائيلي: فشل محاولة اعتراض طائرتين مسيرتين في شمال الجولان ما أدى لانفجارهما واندلاع حريق في المكان

Lebanon 24
10-06-2024 | 09:07
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