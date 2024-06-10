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حماس والجهاد: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يتضمن وقفا دائما للحرب (العربية)

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:35
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