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الجيش الإسرائيلي: قصفنا منصة إطلاق صواريخ ومواقع تابعة لـ"حزب الله" في بلدتي عيترون وعيتا الشعب جنوبي لبنان

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:14
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