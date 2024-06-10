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مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد: 5 مصابين إثر انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:32
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