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البنتاغون: الرصيف البحري الأميركي في غزة لم يستخدم في عملية استعادة الرهائن بأي شكل من الأشكال

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:12
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