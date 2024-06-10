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مستشفى الوردية في الجميزة بحاجة ماسّة لوحدات دمّ من فئة A+ للتبرّع الرجاء الاتصال على 76154907 او 03702996
Lebanon 24
10-06-2024
|
12:22
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