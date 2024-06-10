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القائد السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحكومة متطرفة تفتقر للشرعية ولا فرصة لتحقيق نصر من أي نوع (الجزيرة)

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:38
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