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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نريد ضمانات لسلامة موظفينا وشركائنا خلال العمليات اللوجستية في قطاع غزة

Lebanon 24
10-06-2024 | 12:44
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