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"تايمز أوف إسرائيل": نتنياهو وبلينكن سيناقشان "الصفقة الأحادية" بين واشنطن وحماس

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:17
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