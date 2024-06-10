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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: العنف المتصاعد في الفاشر بالسودان يوجه ضربة قاصمة للمدنيين الأكثر ضعفا (الجزيرة)
Lebanon 24
10-06-2024
|
13:43
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