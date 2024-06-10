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القناة 12 الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي سيلتقي غدا أهالي المختطفين الذين يحملون الجنسية الأميركية

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:46
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