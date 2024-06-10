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القناة 14 الإسرائيلية: تقييم الجيش الإسرائيلي يقدر أن أي هجوم مفاجئ من قبل "حزب الله" سيلحق الضرر بنظام الدفاع الجوي (الجزيرة)

Lebanon 24
10-06-2024 | 13:51
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