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"الخارجية" الأميركية: بلينكن أكد لنتنياهو أهمية عدم اتساع الصراع بالمنطقة كما أطلعه على الجهود الدبلوماسية لخطة ما بعد الحرب

Lebanon 24
10-06-2024 | 14:11
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