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بلينكن: اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-06-2024 | 14:21
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