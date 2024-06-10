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"الشرق" عن موقع "كالكاليست": شركة "إنتل" توقف توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل

Lebanon 24
10-06-2024 | 14:30
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