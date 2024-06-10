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المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: من المستحيل العثور على مكان آمن في غزة وندعو إسرائيل إلى حماية المدنيين

Lebanon 24
10-06-2024 | 15:34
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